Aston Martin отказывается от электрокаров

Представители компании Aston Martin рассказали о том, что ими был закрыт проект, подразумевающий создание первого электрифицированного автомобиля. Напомним, что им должен был стать лифтбек Rapide E.

Профильное зарубежное издание сообщило, что все разработки сохранят, но они будут использоваться лишь для испытаний электрических систем. Отметим, что около года назад компания впервые представила машины с электроустановками, готовые к запуску конвейера. Сам же концепт был показан около 5 лет назад. Всего предполагалось выпустить на рынок полторы сотни экземпляров электрокаров.

Напомним, что под капотом авто была установлена батарея с ёмкостью в 65 кВт в час. На задней оси располагалось два электрических двигателя с общей мощностью в 609 лошадиных сил. До первой сотни авто разгонялось всего за 4.2 секунды. Максимальная скорость движения составляет 250 километров в час. Если верить разработчикам, то лифтбек был способен проехать в среднем 322 километра на одном заряде.