Alfa Romeo готовится выпустить более экстремальную версию Giulia

Фото: Squir

Автомобили модели Giulia Quadrifoglio вызвали немало обсуждений на мировом рынке, при этом фирма не собирается останавливаться на достигнутом и сообщает, что выпустит новую модификацию под названием GTA.

Таким образом, семейство автомобилей Alfa Romeo пополнится новым транспортным средством, которое будет доступно лишь в лимитированной серии.

Если верить утечкам информации, новинка окажется заметно мощнее своей базовой версии. Так, автомобиль получит турбированный мотор на 2.9 литра общей мощностью в 630 лошадиных сил. Силовая установка будет сочетаться с коробкой автомат на 8 ступеней.

Тираж новинки будет ограничен. Официальная презентация состоится в Милане уже в конце июня этого года. Именно 24 числа будет происходить празднование по поводу 110-летия компании.