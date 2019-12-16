«Заряженный» кроссовер Haval H6 GT вышел в продажу

Китайская марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, вывела в продажу на родном рынке новую, «заряженную» версию кроссовера H6. Новинка получила к своему названию приставку «GT». От базовой модели новинка отличается ярким декором в наружном и внутреннем дизайне, а также наличием под капотом форсированного мотора на 224 лошадиные силы.

Визуально отличить новый H6 GT от стандартного H6 можно по выкрашенным в ярко-оранжевый цвет тормозным суппортам, оригинальной решетке радиатора, наличием шильдиков и 19-дюймовым антрацитовым колесам.

В интерьере новинки появились яркие вставки на кожаный сиденьях и дверных картах, а также подрулевые лепестки переключения передач.

Приводит в движение «заряженный» H6 GT 2-литровый турбированный 4-цилиндровый агрегат на 224 лошадиные силы при 385 Нм пикового крутящего момента. Связку ему составляет 7-диапазонный «робот» и передним привод. С места до первой «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6-секунды.

Стоимость базовой комплектации составляет 130 тысяч юаней или 1 миллион 200 тысяч рублей. В «топовой» модификации цена новинки равна 141 тысячи юаней или 1 миллиону 300 тысячам рублей по нынешнему курсу.