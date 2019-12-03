За передачу руля несовершеннолетнему можно сесть в тюрьму

В Российской Федерации далеко не единственными являются ситуации, когда отчаянные родители доверяют своим чадам управление транспортными средствами, пытаясь продемонстрировать невероятные способности наследников. Однако, чиновники считают, что эту практику давно пора пресечь, ведь она чревата страшными последствиями.

Так, согласно действующему кодексу об административных наказаниях, допуск детей к управлению автомобилей подразумевает штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако, по мнению экспертов, такое наказание слишком мало пугает недобросовестных родителей. Тому подтверждением являются сотни записей в сети, иллюстрирующих, как малолетние дети управляют транспортными средствами на коленях родителей, а, иногда и самостоятельно находясь за рулем.

С учетом новых требований чиновников, планируется перевести данное правонарушение в раздел Уголовных преступлений. Если водитель повторно будет замечен в передаче управления детям, ему будет грозить реальный срок в тюрьме.

Согласно данным МВД, за последние 7 лет количество аварий с тяжёлыми последствиями, в которых дети управляли транспортным средством (авто или мопедом), увеличилось на 47 процентов. Хотя численное соотношение раскрыто не было, процентные данные действительно пугают.