Японский двигатель Lada Vesta и Lada XRay получил высшую оценку качества

Японский силовой агрегат с индексом H4M, устанавливающийся с этого года на автомобили Lada Vesta и Lada XRay Cross, получил высшую оценку качества от альянса Renault-Nissan. Об этом сообщил в очередном выпуске передачи «В самом деле» представитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Стас Березий.

По словам специалиста, при оценке качества двигателя H4M в рамках внутренней инспекции брались за основу около 14 различных параметров, в том числе качество сборки (мотор собирают на «АвтоВАЗе»).

Напомним, что двигатель H4M имеет рабочий объем 1,6-литра, а его максимальная мощность составляет 113 лошадиных сил. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор. Среди моделей Lada, которые оснащаются этим агрегатом, значатся: Lada XRay Cross и семейство Lada Vesta, которое получило связку, состоящую из этого двигателя и бесступенчатой автоматической трансмиссии в ноябре 2019 года.