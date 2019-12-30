Xiaopeng Motors хочет «уничтожить» Tesla

Нашумевший китайский стартап под названием Xiaopeng Motors сообщил о том, что в продажу поступает его электрокар модели Р7, который будет стоить в несколько раз дешевле одной из самых популярных американских электрических машин.

Как оказалось, за новинку придётся отдать в 3 раза меньше, чем за Tesla Model S. Однако, разработчики электрокара рассказали, что удешевление не означает, что машина будет чем-то уступать американскому авто. Безрамочные двери будут входить в базовую модификацию. В салоне будут использоваться высококлассные отделочные материалы. На передней панели будет красоваться шикарная виртуальная приборная панель на 10.25 дюймов, которая прекрасно сочетается с экраном системы мультимедиа в 14.97 дюймов.

Более того, китайский электрокар получит систему автопилотирования третьего уровня, которая позволит парковаться автомобилю самостоятельно, а также двигаться по трассе без участия водителя. Что касается технических характеристик, то электрокар получит всего один мотор на 266 лошадей, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 81 кВт в час. В среднем на электрокаре удастся проехать до 550 километров.