Volkswagen ждёт ещё один крупный штраф

Похоже, скандалы по дизельгейту не скоро закончатся. На этот раз обвинение в отношении компании Volkswagen поступило от правительства Канады. Чиновники утверждают, что автопроизводитель нарушил 60 местных законов.

Отметим, что впервые дело о дизельгейте в отношении этой фирмы было заведено 4 года назад. Последующие разбирательства проходили в Соединённых Штатов Америки. Бренд признал свою вину практически сразу и начал выплачивать штрафы, чтобы не провоцировать появление новых более крупных. Кроме того, спустя какое-то время фирма начала отправлять автомобили на сервис для того, чтобы перенастроить программное обеспечение. Это коснулось всего мира, включая рынок в Российской Федерации.

Теперь компании Volkswagen угрожает очередной штраф. На этот раз выразить своё негодование решили чиновники Канады. Большая часть исков связана с незаконным ввозом автомобили Volkswagen в размере 128 тысяч единиц. Их показатели реального выброса не соответствовали представленным в технических характеристиках данным. Соответственно, фирма умышленно пренебрегала действующим законодательством, ввозя в Канаду запрещённые ТС.

Детали расследования пока что засекречены, однако уже можно сказать о том, что у фирмы начался новый непростой период. В общей сложности дизельгейт уже привёл к отзыву 11 миллионов машин по всему миру, а потери фирмы составили около 33 миллиардов долларов.