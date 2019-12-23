Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy

Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Caddyо. И сегодня в сети были опубликованы первые эскизы будущей новинки.

Стоит отметить, что новая генерация выглядит вполне строго и без каких-либо неординарных решений. Этой модели больше свойственны утончённые линии и выразительные формы с намёком на спортивные решения. Разработчики сообщают, что новый внешний облик автомобиля позволит расширить целевую аудиторию коммерческих покупателей новыми людьми, включая частных клиентов.

Сообщается, что модель будет продаваться в версии с цельнометаллическим грузовым фургоном, а также в виде стандартного пассажирского минивэна. Что касается технических характеристик, то они пока держатся в тайне. Однако, уже ясно, что в основе Volkswagen Caddy ляжет инновационная платформа МQB. В моторной гамме помимо стандартных ДВС на дизеле и бензине появятся гибридные установки.