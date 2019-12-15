Volkswagen Tharu, который появится в РФ, назван лучшим кроссовером КНР

Согласно результатам опроса, проведенного изданием Autohome в Китае, самой лучшей моделью в сегменте SUV в «Поднебесной» является кроссовер Volkswagen Tharu. Продажи этой модели в КНР стартовали в октябре 2018 года. С тех пор объем реализации «паркетника» в этой стране составил более 139 тысяч единиц.

Пока Volkswagen Tharu доступен только для жителей Китая, но с 2020 года ситуация изменится, поскольку данную модель начнут собирать и в России. Правда для российского рынка будет предусмотрено другой название этого кроссовера – Tarek.

Напомним, что Volkswagen Tharu разработан на той же платформе, что и чешский «паркетник» Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4453 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1630 мм, а размер колесной базы – 2680 мм.

В моторную линейку автомобиля входят 1,2- и 1,4-литровые турбомоторы на 116 и 150 лошадиных сил соответственно, а также 2-литровый TSI на 186 «скакунов». Связку всем трем составляет 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

Стоимость Volkswagen Tharu в Китае начинается от 169 тысяч 800 юаней или 1 миллион 520 тысяч рублей. Сколько будет стоить его российский собрат под именем Tarek, пока неизвестно.