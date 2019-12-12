Volkswagen Teramont обновился

Немецкий концерн опубликовал в сети новые скетчи крупного кроссовера, который в нашей стране продаётся под названием Volkswagen Teramont. Как оказалось, внешность машины не была серьёзным образом изменена. Однако, автомобилистам придётся довольствоваться и этим, ведь в техническом плане никаких нововведений не оказалось вовсе.

Рестайлинговая модификация стала немного длиннее актуальной версии. Помимо этого, машина получит улучшенный бампер. Сообщается, что его конструкцию пересмотрели для того, чтобы повысить безопасность пешеходов в случае столкновения. Светотехника из диодов стала немного уже, что вписывается в актуальные веяния.

Предполагается, что новинка получит несколько модных «примочек» даже в базовой модификации. Речь идёт про систему беспроводной зарядки, а также сенсорный дисплей на 8 дюймов для управления системой мультимедиа. Помимо этого, кроссовер получит круиз-контроль адаптивного типа.

А вот с технической стороны ждать каких-либо изменений не стоит. В линейке так и останутся моторы на 2.0 литра с мощностью в 238 лошадиных сил. Альтернативой станет мотор на 3.6 литра с мощностью в 280 лошадиных сил.