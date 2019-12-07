Volkswagen привезет в РФ в 2020 году три новинки

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen назвал список новых моделей, которые выйдут в продажу в России в 2020 году. По информации, опубликованной представителями пресс-службы отечественного офиса VW, в следующем году в РФ стартует реализация трех автомобилей: обновленного седана Passat, 4-дверки Jetta седьмой генерации, а также нового лифтбэка Arteon.

Рестайлинговый Volkswagen Passat должен добраться до российских дилеров марки в первом квартале следующего года. Его мировой дебют состоялся в марте 2019-го. Седан получил другие бамперы и модернизированную решетку радиатора, а также новыми головной оптикой, задними фонарями, ДХО и «противотуманками» другого дизайна, которые уже в «базе» стали светодиодными.

В моторную гамму нового «Пассата» войдут 2-литровый турбомотор на 190 «сил», 1,4-литровый агрегат TSI на 150 «скакунов» и 2-литровый «дизель» TDI.

Что касается седьмого поколения седана Jetta, то его привезут в РФ во втором квартале 2020 года. Производство новинки уже ведется на мощностях завода VW в Мексике. Обновленную «Джетту» спроектируют на модернизированной архитектуре MQB. В моторную гамму войдут 1,4- и 1,6-литровые двигатели, выдающие 110 и 150 лошадиных сил соотвественно. Пару базовому двигателю составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат», а «топовому» будет положена только АКПП.

Последним в 2020 году в России начнутся продажи лифтбэка Arteon, появившемуся в Европе еще в 2017 году, пишет «РГ». Автомобиль продается в «Старом Свете» с двумя бензиновыми турбомоторами на 190 и 272 лошадиные силы, а также двумя «дизелями» на 190 и 240 «скакунов». В качестве трансмиссий предложена исключительно 7-диапазонная роботизированная преселективная коробка передач DSG.