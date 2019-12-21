Volkswagen показал для РФ новый Passat

Компания Volkswagen представила обновленную версию модели Passat для российского авторынка, попутно назвав оснащение автомобиля и предварительную дату начала его продаж в стране.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой немецкого автопроизводителя, новый «Пассат» в России будет комплектоваться двумя вариантами бензиновых двигателей: 1,4-литровым агрегатом на 150 лошадиных сил или 2-литровым 190-сильным мотором. Связку обоим составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия DSG, а для версии на 150 «сил» также будет предложена 6-ступенчатая «механика».

В список оснащения новинки войдут: светодиодная оптика уже с базовой комплектации, комплекс систем помощи водителю IQ.Drive, включающий в себя интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания автомобиля в полосе движения и контроля «слепых» зон, цифровая «приборка» и мультимедийная система Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и возможностью управления жестами.

В продажу в России новый Volkswagen Passat поступит весной 2020 года. Стоимость новинки и список комплектаций этой модели объявят ближе к началу его реализации. Сейчас в РФ продается дореформенная версия Passat, за которую в базовой комплектации просят от 1 миллиона 909 тысяч рублей.