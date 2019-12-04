Volkswagen отзывает свои автомобили в России

Официальные представители компании Volkswagen в России сообщили о том, что на отечественном рынке стартовала кампания по отзыву транспортных средств моделей Passat CC и Tiguan. Причиной отзыва является риск ошибочного срабатывания подушек безопасности.

Как оказалось, всего условиям акции соответствуют 24 автомобиля указанных моделей, которые продавались в течение года, начиная с 2015. Эту информацию уже подтвердили представители Росстандарта. У седанов и кроссоверов мог выйти из строя конденсатор в блоке управления подушками безопасности. А, в большинстве случаев, такая проблема может спровоцировать отключение эйрбегов. Кроме того, сигнал датчика может быть воспринят иным образом, например, в виде удара, из-за этого подушки безопасности могут внезапно раскрыться прямо во время движения, что сулит серьёзными неприятностями.

В настоящий момент дилеры фирмы связываются с клиентами, чтобы сообщить о необходимости отправиться в сервисный центр. Причём, сделать это нужно незамедлительно, ведь любое чрезмерное натяжение ремня безопасности может быть воспринято, как столкновение, и подушки раскроются.