Volkswagen хочет стать лидером в сегменте электрокаров

Компания Volkswagen сообщила о том, что после детального пересмотра концепции, она решила, что сконцентрировать все силы нужно на развитии электрокаров. Более того, фирма полностью убеждена в том, что первый миллион электрифицированных машин будет реализован не в 2025 году, а на 2 года раньше.

Огромные надежды фирма питает в отношении показателей продаж хэтчбека ID.3. Эту модель уже поставили на конвейер в одном из немецких городов. Скорректированный план позволяет рассчитывать, что именно этот электрокар займёт лидирующие позиции в мировом рейтинге продаж.

О серьёзном настрое компании свидетельствуют и крупные вложения в совершенствование новой концепции. В течение ближайших 3-х лет капитал фирмы пополнится на 33 миллиарда евро, при этом ровно треть приходится на внутренние инвестиции самой компании Volkswagen.