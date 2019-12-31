Volkswagen Arteon с полным приводом появится в России

В профильной отечественной базе данных появился новый сертифицированный автомобиль модели Volkswagen Arteon. Как оказалось, машина появится у нас в стране уже в будущем году.

В официальной документации указано, что автомобиль у нас будут продавать не только с передним, но и с полным приводом. Под капотом шикарного лифтбека будет работать двухлитровый двигатель, форсированный до 190 лошадиных сил. Ему альтернативой станет аналогичный по объёму агрегат, рассчитанный на 280 лошадиных сил.

Однако, ходят слухи, что второй двигатель в такой модификации не останется. И, чтобы снизить ставку по транспортному налогу, машину предложат с мотором, дефорсированным до 249 лошадиных сил. Для всех силовых установок полагается роботизированная коробка передач на 7 ступеней.

Напомним, что дебют модели Volkswagen Arteon состоялся 2 года назад в Женеве. В его основе положена платформа MQB.