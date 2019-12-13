Водители стали реже превышать скорость

6 лет назад, согласно официальной статистике, столичные автомобилисты превышали скорость в течение 10 процентов всего времени за рулём. В этом году показатель сократился в 3 раза, и составил всего 3 процента.

Стоит отметить, что все данные были получены с помощью анализа данных Яндекс.Навигатора. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что учитывались только факты серьёзного превышения допустимого лимита, а нештрафуемые 20 километров час даже не брались в счёт. Кроме того, не рассматривались и те транспортные средства, которые передвигались по дороге со скоростью до 40 километров в час.

Независимые эксперты полагают, что главной причиной существенного снижения потенциальных нарушений по скоростному лимиту связаны с тем, что в столице находится огромное количество камер. И, водители давно поняли, что для них выгоднее просто придерживаться правил, нежели постоянно выплачивать весьма крупные штрафы. И, именно на это делали ставки чиновники, когда расширяли сеть комплексов фото- и видеофиксации. Так, если 4 года назад их в Москве было всего 800 единиц, то сейчас на 2 тысячи больше.