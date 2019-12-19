Владельцы ржавых машин должны потратиться на маркировку

Уже со следующего года в норму вступает новый законопроект, который был принят правительством Российской Федерации.

Отметим, что до лета 2017 года невозможно было поставить автомобиль на учёт, если его ВИН-номера были ржавыми или нечитаемыми. Позже регистрировать машины разрешили в тех случаях, когда номер не читался из-за естественного износа и возраста ТС. Теперь же власти рассказали, что владельцам такого транспорта понадобится новая «полицейская» маркировка.

Нововведение будет распространяться на те ситуации, когда в ходе проверки автомобиля представители ГИБДД обнаружат, что идентификационные номера заржавели или нечитаемые в результате износа, ремонта и даже фальсификации. Чтобы поставить автомобиль с такой проблемой на учёт, нужно будет за свой собственный счёт оплатить дублирующий ВИН-номер.

Похоже, это нововведение коснётся многих. Ведь только по данным ГИБДД, в прошлом году было зафиксировано около 10 тысяч транспортных средств, идентифицирующие номера которых невозможно распознать.