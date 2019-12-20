Владельцы Lada Vesta рассказали, что им нравится и не нравится в их машинах

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования, проведенного среди владельцев автомобиля Lada Vesta. В ходе онлайн-опроса респондентов их попросили рассказать, что они думают о своих машинах.

Как выяснилось, порядка 94% опрошенных владельцев «Весты» – это мужчины, оставшаяся часть – представительницы «слабого» пола.

Согласно результатам проведенного опроса, больше всего в своих автомобилях владельцы Lada Vesta ценят: внешний вид (дизайн машины) – 95 баллов, управляемость и устойчивость – 90 баллов и функциональность – 85 баллов.

Среди вариантов, набравших наименьшую оценку, значатся: надежность – 69 баллов, качество сборки – 68 баллов и динамика разгона – 50 баллов.

При этом порядка 77 процентов респондентов-владельцев Lada Vesta в ходе опроса отметили, что были бы готовы вновь стать владельцем этой модели.