В сети опубликовали первые фото Cadillac Escalade с завода

Автомобиль модели Cadillac Escalade пятого поколения ещё не был официально представлен общественности. Однако, его уже поставили на конвейер. Это подтверждают снимки, которые не так давно появились в сети.

Сообщается, что внедорожник вышел в первой пробной партии. Его профиль полностью аналогичен решениям, которые унаследовал Tahoe. Существенным же различием является наличие огромного количества хромированных деталей. Передняя часть кузова стала выглядеть более стильно и отвечать современным понятиям о красоте автомобиля. Неординарные пропорции делают внедорожник внешне более узким, однако, на самом деле параметры не изменились.

В основе внедорожника положена платформа GM T1, ввиду чего автомобиль даст возможность регулировать клиренс. Салон автомобиля более, чем роскошный, чем одновременно привлечёт внимание большинства потенциальных покупателей этого сегмента. Вероятнее всего открытые продажи начнутся только в будущем году.