В России запатентовали новый родстер

В профильной базе данных Института промышленной собственности появились новые снимки неизвестного автомобиля. Сообщается, что правом на патент обладает ООО «Конструкторское бюро молодежи «Национальный родстер».

По эскизам пока сложно понять особенности будущего автомобиля. Но уже ясно, что это будет кабриолет, который получит только 3 двери. Крыша выполнена из мягкой ткани. Переднюю часть украшают шикарные треугольные фары, а также узкие фонари. Решётка радиатора достаточно массивная, ввиду чего выглядит родстер весьма агрессивно. Установлены габаритные воздухозаборники на задних крыльях, а также шикарный спортивный спойлер. Дизайн отлично сочетается с выбранными разработчиками большими дисками и низкопрофильными шинами.

Что касается технических характеристик, то в патентной документации об этом ничего не сказано. Поэтому экспертам остаётся лишь строить догадки по этому поводу.

Напомним, что представители НЭТИ собираются создать новый отечественный электрокар, который будет создан по мотивам спортивного автомобиля бренда Marussia. Вероятнее всего увидеть модель своими глазами россиянам удастся не раньше конца 2020 года.