В России увеличилось количество аварий с участием такси

С начала текущего года на территории Российской Федерации было зафиксировано более 2 тысяч 700 аварий с участием автомобилей таксомоторных предприятий. И этот результат на 60 процентов больше, чем в прошлом год.

Аналитики полагают, что чаще всего таксисты провоцируют аварийные ситуации из-за своего желания быстрее довести пассажиров до места назначения. Несоблюдение правил пересечения перекрёстков, неправильная дистанция, нарушения правил пропуска пешеходов, неправильное перестроение и несоблюдение полосности – основные причины серьёзных ДТП.

Увеличилось не только число аварий, но и количество погибших и пострадавших в результате таких происшествий на 41 и 64 процента соответственно. При этом, чиновники убеждены, что таксисты экономят время не потому, что являются рисковыми водителями, а потому, что интернет-агрегаторы устанавливают слишком низкие тарифы, и, чтобы заработать нужную сумму денег, им приходится работать по 10 -12 часов. Соответственно, они стараются выполнить больше заказов, пренебрегая правилами дорожного движения. Естественно, нарушителей желание заработать не оправдывает, однако, даёт почву для дальнейшего совершенствования этой сферы услуг.