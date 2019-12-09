В России появятся электронные договоры купли-продажи автомобилей

Представители Министерства связи и Министерства внутренних дел сообщили о том, что совсем скоро в стране появится новый формат документов купли-продажи транспортных средств. В настоящий момент оба ведомства занимаются разработкой этого стандарта.

Как оказалось, оформить документ можно будет прямо через портал государственных услуг. При этом, вся информация про конкретное транспортное средство будет заполняться автоматически, исходя из тех данных, которые содержатся на портале. Заявка будет передаваться в ГИБДД. И покупателю и продавцу придётся только приехать в отделение ведомства для того, чтобы зарегистрировать авто.

Чтобы заверить виртуальный документ, будет использоваться электронная подпись, доступная через личный кабинет на портале. Изначально такую концепцию купли-продажи сделают доступной только для физических лиц, но позже ею смогут воспользоваться все желающие. По предварительным данным, оформить сделку в новом формате можно будет уже во второй половине будущего года.