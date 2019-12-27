В России подорожал автомобиль Lada XRay

Компания «АвтоВАЗ» повысила цены на городской хэтчбек Lada XRay в России. Автомобиль подорожал в максимальном исполнении Luxe/Prestige. Стоимость «ХРей» в данной комплектации прибавила 3 тысячи рублей, сообщают аналитики портала «Цена Авто».

Отныне стоимость версии Lada XRay, оснащенной 1,6-литровым двигателем на 106 лошадиных сил и МКПП, составляет от 800 тысяч 900 рублей. За более мощную модификацию с 1,8-литровым 122-сильным двигателем и «механикой» просят 825 тысяч 900 рублей, а «топовый» вариант с тем же 1,8-литровым агрегатом и трансмиссией АМТ предлагается покупателям за 850 тысяч 900 рублей.

Стоимость остальных версий Lada XRay осталась без изменений.