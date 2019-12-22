В России начались продажи «топовой» версии Chery Tiggo 7

Компания Chery вывела на российский авторынок «топовый» вариант исполнения своего кроссовера Tiggo 7, продающегося с весны этого года. Изначально новый «Тигго 7» предлагался в России в трех комплектациях: Sport, Luxury и Elite. За базовый вариант оснащения, идущий со связкой 1,5-литрового турбомотора и 6-ступенчатой МКПП, просили от 1 миллиона 199 тысяч 900 рублей.

Накануне список комплектаций нового Tiggo 7 был расширен появлением версии Elite Plus, комплектуемым 2-литровым атмосферным двигателем на 122 лошадиные силы, связку которому осуществляет бесступенчатый вариатор.

Новая «топовая» комплектация оказалась на 20 тысяч рублей дороже прежнего максимального исполнения Elite – 1 миллион 389 тысяч 900 рублей, но обладает более «богатым» оснащением: здесь и электронный стояночный тормоз с системой AutoHold, и более качественная отделка центральной консоли, а также дверных карт, плюс реорганизованное пространство между передними сиденьями. В остальном оснащение версии Elite Plus ничем не отличается от комплектации Elite.