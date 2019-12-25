В России наблюдается дефицит авто класса люкс

Естественно, если бы на территории Российской Федерации наблюдался существенный дефицит автомобилей из массовых сегментов, можно было смело говорить о том, что благосостояние нации улучшилось. Однако, и нехватка люксовых машин говорит о чём-то.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что дефицит касается только одной конкретной машины. Речь идёт про Lamborghini Urus. Согласно официальной статистике, спрос на этот люксовый паркетник оказался настолько большим, что фирма попросту не успевает выполнять поступающие из России заказы. И это не могло не повлиять на общие показатели продаж марки в РФ. Они увеличились практически вдвое.

Представители фирмы отметили, что у них есть возможность увеличить масштабы производства, однако, сделать это молниеносно, к сожалению, не удастся. Поэтому в России продажи до конца года останутся на уровне 126 единиц. Для сравнения, на итальянский рынок поступит до 200 кроссоверов. Но, в конечном счёте, фирма попытается нарастить объёмы сборки, чтобы не заставлять покупателей ждать.