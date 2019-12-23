В РФ отзывают почти 80 тыс. Renault Kaptur из-за открывающегося капота

Компания Renault объявила о старте сервисной кампании в России в отношении 78 тысяч 461 кроссовера Kaptur, проданные в РФ в период с сентября 2015 года по настоящее время. Причина отзыва – некорректная работа петель капота, который во время движения может открыться.

Всех владельцев попавших под сервисную акцию машин оповестят о необходимости посещения ближайшего дилерского центра Renault, где на их автомобилях будет проведена замена замка капота, а также переустановлены петли. Затраты на все ремонтные работы, проводимые в рамках отзывной кампании, возьмет на себя Renault.

Напомним, что кроссовер Renault Kaptur продается в России в пяти комплектациях. «Паркетник» оснащается 1,6- и 2-литровыми моторами, а также системой переднего или полного привода. Стоимость базовой комплектации начинается от 945 тысяч рублей. За «топовую» версию просят от 1 миллиона 219 тысяч 990 рублей.