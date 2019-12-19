В продажу вышла ограниченная серия кроссовера Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi вывела в продажу лимитированную серию кроссовера ASX/RVR. Спецверсия японского «паркетника» получила название «Black Edition». До этого «Митсубиши» выпустила в таком же исполнении три другие свои модели: Eclipse Cross, Outlander и Mirage.

Что касается модели ASX/RVR, то она в версии Black Edition спроектирована на базе топовой комплектации RVR G. От обычной модификации кроссовер в специальном исполнении отличается наличием дополнительных глянцево-черных накладок на боковых зеркалах и кузове, тонированной решетки радиатора и оригинальных 18-дюймовых колес аналогичного оттенка.

Кроме того, Mitsubishi ASX/RVR Black Edition получил штатные рейлинги и пять вариантом окраски кузова: черный, красный, белый, серый и оранжевый.

В интерьере кроссовера была задействована отделка из комбинированной кожи и алькантары, а также контрастная прострочка.

Приводит в движение Mitsubishi ASX/RVR Black Edition «стоковый» 2-литровый атмосферный мотор на 150 лошадиных сил, сочетающийся с бесступенчатым вариатором. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость кроссовера в Японии начинается с отметки в 2 миллиона 448 тысяч 600 иен или 1 миллион 400 тысяч рублей по текущему курсу.