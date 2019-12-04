В обновленных Lada 4×4 нашли ряд недоработок

Первая партия уже сошедших с конвейера обновленных внедорожников Lada 4×4 пока не появится в продаже.

Согласно информации, опубликованной порталом «Лада.Онлайн», машины первой партии требуют ряда доработок, поэтому их статус был изменен на предсерийный. О том, какие недоработки были найдены во внедорожниках, информации нет. Отгружать дилерам эти автомобили – не будут.

В свою очередь, представитель «АвтоВАЗа» сообщил, что «серийная сборка обновленной Lada 4×4 еще не стартовала. Данных о том, когда готовые к продаже Lada 4×4 начнут сходить с конвейера завода российской марки, пока нет.

Напомним, что обновленная Lada 4×4 будет отличаться от дореформенной версии наличием другого переднего бампера со встроенными противотуманными фонарями, антенны-плавника на крыше, подогрева сидений, электропривода наружных зеркал заднего вида, салонного фильтра, нового дивана заднего ряда, другой печки и дверных карт, адаптированных под установку динамиков.

Техническое оснащение внедорожника осталось без изменений. Новая Lada 4×4 получит под капот прежний 1,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 83 лошадиные силы. Пару ему составит 5-скоростная МКПП.