В Москве появится новый штраф

Представители столичного ведомства ЦОДД сообщили о том, что в силу может вступить новый закон. Он позволяет штрафовать тех автомобилистов, которые легкомысленно оставили свои транспортные средства на площадке, предназначенной для подъезда спецтехники, а также для тех, кто припарковался на газоне.

Отметим, что инициатором нововведения являются несколько жителей столичных дворов, которые жалуются на то, что рядом с ними постоянно находятся неправильно припаркованные автомобили, которые мешают проезду спецслужб, таких как пожарная и скорая помощь. Специально для противодействия таким автомобилистам, будет запущен программно-аппаратный комплекс, с помощью которого удастся фиксировать правонарушения, после чего водитель будет получать штраф размером в 3 тысячи рублей.

Пока что проект является пилотным и запущен в нескольких столичных дворах. Однако, на основании результатов исследований удастся определить, есть ли смысл внедрять такую систему по всему городу или даже по всей стране.

Отметим, что вопрос о неправильной парковке автомобилей во дворах остро стоит уже давно, ведь нередки случаи, когда из-за нерадивых автомобилистов к месту не могли добраться бригады скорой помощи и спасатели, спешащие на пожар.