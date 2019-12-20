В Москве началась охота на машины без номеров

Представители профильного столичного ведомства рассказали о том, что все транспортные средства, которые передвигаются по городу без регистрационных номеров, будут отправляться на штрафные стоянки. Особое внимание будет уделяться парковкам возле торговых и развлекательных центров и ресторанов.

Стоит отметить, что подобным образом повысить контроль за автомобилистами в ГИБДД решили в связи с наступающими новогодними праздниками. По мнению чиновников, машины без знаков регистрации несут потенциальную угрозу для горожан. Поэтому их количество на улицах столицы нужно сократить до минимума.

Инспекторы рассматривают автомобили без номеров, как потенциально угнанные или причастные к любому виду незаконной деятельности. Чтобы не провоцировать никаких проблем в период, когда на улицах Москвы собираются местные жители и масса туристов, машины без номеров будут немедленно эвакуировать.