В линейке McLaren появится полноприводный гибрид

В ближайшие 3-4 года премиальная торговая марка собирается полностью перейти на выпуск гибридных транспортных средств. А первый суперкар на новой платформе с подзаряженной модификацией будет продемонстрирован уже до конца следующего года.

Один из директоров концерна рассказал о том, какие планы компания ставит на будущее. Как оказалось, презентация новой платформы состоится всего через несколько месяцев, вероятнее всего в середине весны. Вместе с ней покажут и инновационную гибридную установку, в основе которой будет лежать традиционный ДВС версии V6.

Первой моделью, которая получит гибридную установку и новую платформу, станет суперкар с полноприводной модификацией. Планируется, что с нуля до сотни километров в час автомобиль сможет разогнаться всего за 2.3 секунды, при этом, на исключительно электрической тяге суперкар сможет проехать до 32 километров.

Постепенно будет происходить полное переоборудование всего модельного ряда новыми гибридными установками. При этом, новые суперкары наберут в весе в среднем всего 30 килограммов. Что же касается полностью электрифицированных машин, то в ближайшие 30 лет фирма не собирается строить по этому поводу никаких планов, так как современные литий-ионные аккумуляторы слишком тяжелые и концепция суперкаров не может позволить использовать дополнительный вес в ущерб динамическим характеристикам.