В интернете вспомнили о необычном микроавтобусе УАЗ «Сула»

Пресс-служба компании «УАЗ» выложила на своих страницах в социальных сетях наиболее примечательную версию автомобиля «Буханка». Машина, разработанная львовским НИИ «Укравтобуспром», получила название «Сула». Микроавтобус был построен на шасси грузового УАЗ-3303 в 1993 году.

На архивных фотографиях, опубликованных «УАЗом», представлен автомобиль скорой помощи «Сула-3980», который, несмотря на общее сходство с «Буханкой», имеет полностью новый кузов, подогнанный под современный дизайн тех лет.

Заказчиком данного микроавтобуса у НИИ «Укравтобуспром» была фирма «Автомаш» из города Лубны Полтавской области, что прямым образом отразилось на его названии – машину назвали «Сула» в честь реки Сула, на которой стоят Лубны.

Изначально предполагалось, что в будущем «Сула» получит целое семейство автомобилей, в число которых помимо скорой помощи также войдет: пикап с 5-местной кабиной, 11-местный микроавтобус, реанимобиль и легкий седельный тягач, но в итоге встать на конвейер этой модели было не суждено.