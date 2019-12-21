В интернете продают микроавтобус Volkswagen из прошлого века

В рамках онлайн-аукциона «Bring a trailer» был выставлен на продажу редкий микроавтобус немецкого автоконцерна Volkswagen, сошедший с конвейера в 1971 году.

Volkswagen Bus, возраст которого составляет уже 48 лет, в данный момент находится на территории США. Машина имеет 2-цветное оформление кузова, а также оснащена белыми бамперами и 14-дюймовыми колесами такого же цвета с хромированными колпаками.

В салоне микроавтобуса установлены сиденья, обитые бежевой тканью, аудиопроигрыватель фирмы Apline и заводской 2-спицевый руль. Реальный пробег машины – неизвестен.

Приводит в движение Volkswagen Bus 1971 года 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, сочетающийся с 4-ступенчатой МКПП и задним приводом.

Стоимость данного лота на сегодняшний день составляет порядка 12 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 745 тысяч рублей. До конца аукциона остается еще три дня.