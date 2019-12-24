В гибридных Toyota RAV4 найдены новые проблемы

Не успев отреагировать на проблемы с безопасностью гибридных кроссоверов Toyota RAV4 нового поколения, в которых осенью было обнаружено запоздалое срабатывание систем стабилизации, японцы вновь вынуждены оправдываться перед покупателями за новые вопросы, возникшие к объему топливного бака гибридных «РАФ4».

Как пишет издание Automotive News, со ссылкой на некоторых владельцев этих машин в США, заправить их полностью не представляется возможным. Дело в том, что в топливный бак нового RAV4 в гибридной версии вмещается максимум 50 литров топлива, в то время как по документам его объем должен быть 66 литров. В итоге запас хода машин составляет не 930 километров, а всего 700 км.

Американское представительство Toyota уже подтвердило наличие проблемы, отметив, что проблема касается только некоторых экземпляров гибридных RAV4 нового поколения.

В качестве одной из причин возникшего недопонимания называется ошибка в паспортных данных, где была указана неверная цифра объема топливного бака гибридных машин, но не исключен и вариант с тем, что на заводе по какой-то причине на определенные машины были установлены не те детали, которые требовались. В компании уже инициировали расследование произошедшего.