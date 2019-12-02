В ГИБДД ждут повышения уровня смертности на дорогах

На одном из недавно проведённых совещаний, члены ГИБДД сообщили, что они ожидают увеличения уровня смертности в нашей стране.

В ведомстве утверждают, что, несмотря на все их старания, снизить уровень смертности до минимального показателя пока не удаётся. Только с начала текущего года, согласно официальным сведениям, около 15 тысяч человек погибли на дорогах страны, и почти в 10 раз больше – получили травмы различной степени.

Учитывая наступление холодного времени года и приближение новогодних праздников, риск попасть в аварию на дорогах страны будет повышаться. Соответственно, велика вероятность увеличения уровня смертности. Однако, учитывая последние трагические события, связанные с ДТП с участием туристического автобуса, в котором погибло 19 человек, власти пересмотрят нормы, направленные на стабилизацию положения на дорогах и будут вводить новые ограничения, чтобы сделать передвижение по ним более безопасным.