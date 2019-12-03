В Datsun опровергли слухи об уходе из России

Представители российского офиса Datsun прокомментировали недавние слухи о том, что компания может покинуть рынок России.

Новость о том, что японцы собираются свернуть продажи своих машин на рынках РФ и Индонезии, была опубликована японским изданием Nikkei Asia Review в конце ноября. По информации этого портала, Datsun останется на рынках где, ее продукция пользуется хорошим спросом.

Тем не менее, по словам руководства российского подразделения «Датсун», марка, принадлежащая Nissan, не просто не собирается уходить из РФ, но и готовит для нашей страны полное обновление модельного ряда, поэтому слухи о прекращении производства в России не соответствуют действительности.

Что касается обновления модельной линейки Datsun, то здесь, судя по всему, речь идет о седане on-DO и хэтчбеке mi-DO, которые также должны получить несколько спецверсий. Какие изменения ждут эти модели, а также о том, что за специальные модификации своих моделей готовит Datsun для РФ, пока неизвестно.