Универсал Lada Vesta SW Sport начнут собирать в марте 2020

Согласно информации, озвученной на Youtube-канале «VsyakoRazno», производство нового универсала Lada Vesta SW Sport стартует в марте 2020 года.

«Спортивная» версия универсала «Веста» поначалу будет выпускаться небольшими сериями по паре машин в неделю. Суммарно к 2021 году «вазовцы» планируют собрать порядка 300 единиц этой модели, когда запланирован рестайлинг Vesta. Продажи новой Lada Vesta SW Sport должны стартовать уже в августе 2020 года.

Напомним, что по данным из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) оспортивленный универсал «Веста» будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, мощность которого составит 145 лошадиных сил. С начала осени этого года автомобиль обкатывается в Самарской области на полигоне Сосновка.