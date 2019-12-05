Уникальная «пляжная Нива»: супертюнинг Lada 4×4, лишившейся крыши и дверей

На Youtube-канале «ПриветТачка» был опубликован новый видеоролик, посвященный уникальному автомобилю – Lada 4×4 в кузове кабриолет.

Машина сошла с конвейера в 1995 году. Её пробег составляет всего 9700 км. От обычного внедорожника пляжный вариант «Нивы» отличается отсутствием крыши, вместо которой установлены дуги безопасности.

Среди других элементов, которых нет в обычной Lada 4×4, значатся: силовой передний бампер, «кенгурятник» с противотуманками, «зубастая» резина BFGoodrich, расширители колесных арок, силовые пороги, шноркель, светодиодная «люстра» и воздухозаборник на капоте. В салоне внедорожника-универсала установлены комфортные сиденья, вместительный подлокотник, радио и много других интересных новшеств.

Как и базовая Lada 4×4, уникальный кабриолет на базе этой модели укомплектован 1,7-литровым бензиновым мотором, мощность которого, правда, была увеличена до 100 «лошадей». Клиренс машины также был увеличен на 50 мм.

Стоимость уникального внедорожника-универсала на базе Lada 4×4 после всех доработок оценивается в 950 тысяч рублей.