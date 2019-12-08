«Убийцу» Hyundai Creta от Kia впервые сфотографировали в России

Новый компактный кроссовер компании Kia, который может стать новым бестселлером в сегменте SUV в нашей стране, впервые сфотографировали на территории России. Новинка получит название Seltos, а её продажи в РФ стартуют уже в первом квартале 2020 года.

Накануне в Сеть оказались слиты первые шпионские фотографии нового «Селтос» для России. Судя по ним, предсерийная сборка кроссовера уже стартовала, а сам автомобиль, который будут продавать у нас, практически не отличается от корейского Seltos. Таким образом, информация о том, что в РФ будет продаваться китайская версия этой модели, недавно представленная на автосалоне в Гуанчжоу, оказалась неверной.

Технические характеристики российского Kia Seltos уже известны, так как ранее они появились в базе Росстандарта. Длина кроссовера составит 4370 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1615 мм. Размер колесной базы будет равен 2630 мм.

Покупателям новинки в России предложат три двигателя и четыре типа трансмиссии на выбор. В их числе: 1,6 и 2-литровые атмосферные агрегаты на 121/123 лошадиные силы и 149 «сил» соответственно.

В моторную гамму «Селтоса» также войдет 177-сильный турбомотор. Связку первому двигателю составит 6-скоростная МКПП и классический «автомат», а «топовому» атмосфернику – бесступенчатый вариатор. Турбированному мотору будет положен исключительно «робот» с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.