Toyota RAV4 стала автомобилем года

В Японии был назван автомобиль года. И, как заявили местные представители власти, они чрезвычайно рады, что на этот раз в лидеры выбилась местная марка.

Отметим, что в конкурс на самый лучший автомобиль Японии проводится уже 39 лет. В ноябре уже было выбрано несколько финалистов, из которых было немало представителей отечественных брендов страны Восходящего Солнца. Сегодня же стало известно, что лидером стала Toyota RAV4.

Для самой торговой марки это немыслимая победа, к которой они стремились очень давно. Ведь в последний раз автомобиль Toyota удостаивался этой награды лишь 10 лет назад. Жюри отметили, что авто просто покорило их сразу несколькими характеристиками: просторным салоном, вместительным багажников, высоким уровнем комфорта и наличием полного привода, что делает это транспортное средство универсальным.

Любопытно, что самым «эмоциональным» автомобилей был назван Jeep Wrangler.