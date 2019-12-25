Tesla Cybertruck на базе «ВАЗа» продают за 666 тысяч рублей

Проект авторов Youtube-канала «Пушка Гараж» под названием «Русский Tesla Cybertruck» выставлен на продажу на портале «Авто.ру». За самодельный автомобиль его создатели просят сумму в 666 тысяч рублей 666 рублей.

Российский аналог нового пикапа Tesla создан на базе автомобиля ВАЗ-2109, стоимость которого составляла примерно 50-60 тысяч рублей. Умельцы отрезали у «девятки» практически все кузовные элементы, в том числе и часть крыши, после чего заменили их на самодельные панели. Для того, чтобы кузов машины выглядел как у оригинала (в Tesla Cybertruck он выполнен из нержавейки), его окрасили серой краской под хром.

Несмотря на визуальное сходство с американским пикапом от Tesla, комфортабельность машины сильно отличается в худшую сторону от оригинала. Попасть в салон машины можно только через заднюю дверь.

Техническая составляющая автомобиля также досталась «Русскому Cybertruck» от ВАЗ-2109. Приводит в движение машину 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выдающий 81 лошадиную силу. Связку ей осуществляет 5-ступенчатая МКПП.