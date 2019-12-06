Теорию на права сдавать станет тяжелее

Представители Государственной автоинспекции рассказали о ещё одном нововведении, которое планируется реализовать в ближайшее время. Как оказалось, чиновники собираются существенно реформировать схему обучения новых автомобилистов. И, помимо отказа от «площадок», специалисты хотят увеличить количество теоретических задач для соискателей на права.

В частности, сообщается, что власти хотят увеличить блок с вопросами, связанными с аспектами безопасного управления транспортными средствами. По мнению экспертов, повышенное внимание именно к этому вопросу позволит в дальнейшем сократить количество «случайных лихачей» на дорогах. Ведь, практика показывает, что нередко неопытные автомобилисты нарушают правила движения, провоцируя тем самым аварийную ситуацию, просто из-за несовершенного понимания ПДД.

Люди должны знать, как нужно безопасно вести себя на дороге, где и когда его автомобилю будет предоставлено преимущество и когда оно должно быть передано другому участнику движения.