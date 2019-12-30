Subaru сообщила о старте кампании по отзыву

Subaru открывает кампанию по отзыву транспортных средств. Всего под условия акции попадает более 42 тысяч автомобилей.

Отметим, что речь идёт про такие модели, как Forester, Tribeca, Legacy, Outback, Impreza и WRX. В настоящий момент дилеры пытаются связаться со всеми, кто приобретал эти машины. Владельцам необходимо как можно быстрее отправиться в ближайший сервисный центр. Дело в том, что в машинах вероятно наличие дефекта газогенератора. Из-за этого он может неожиданно взорваться и его части разлетятся по всему салону. Металлические частицы могут нанести серьёзный вред пассажирам, вплоть до летального.

Отметим, что речь идёт всё про те же подушки безопасности от компании Takata. С их продукцией уже возникало немало проблем у большинства крупных автопроизводителей, среди которых ВMW, Mazda и Ford. В общей сложности 12 компаний установили в свои авто бракованные подушки безопасности.