Стоимость проезда по платным трассам может увеличиться

Представители компании Автодор сообщили о том, что намерены проиндексировать стоимость проезда по платным участкам дорог. Таким образом, уже до середины весны будущего года цена привилегии движения по скоростным дорогам может вырасти.

При этом, в компании отметили, что в январе не ожидается никаких повышений. Будет проведена плановая индексация в соответствии с законодательством. Это официальное требование правительства и отказаться от этого компания не может.

Отметим, что до начала будущего года на территории Российской Федерации будет оборудованы ещё 1 тысяча 333 километра высококлассных дорог, при этом доля платных трасс составит 47 процентов. В частности, глава правительства уже одобрил проект строительства новой скоростной магистрали от Москвы до Казани. Первые два участка этой дороги будут открыты уже через 4 года, если строительство будет происходить в соответствии с намеченными планами.