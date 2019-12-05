Стоимость ОСАГО повысится на 30 процентов

Если чиновники решат всё-таки отменить коэффициент за мощность двигателя транспортного средства, то стоимость полиса может вырасти сразу на 30 процентов. Эту информацию озвучили представители профильного Союза автостраховщиков.

В настоящий момент члены Государственной Думы всерьёз заняты рассмотрением вопроса по либерализации ОСАГО. Министерство финансово уже в середине осени предлагало к утверждению свой законопроект, однако, он был отклонён. Напомним, что документ подразумевал повышение коэффициента за грубые нарушения ПДД, при этом, коэффициент регистрации водителя должен был остаться.

В РСА отмечают, что Минфин хотел отменить и коэффициент на мощность мотора автомобиля. Пока что неясно, будет ли в документе после правок сохранено это положение. Оно, весьма справедливо, ведь, на самом деле, мощность автомобиля никоим образом не влияет на качество езды и количество правонарушений. В случае отмены коэффициента, тарифный коридор будет расширен на 30 процентов.

Эксперты же полагают, что больше всего повышение тарифа ударит по мегаполисам, где сейчас установлен крайне высокий территориальный тариф. К примеру, для жителей столицы, Казани и Перми базовая ставка вырастет сразу в два раза, а в Северной столице – в 1.7 раз.