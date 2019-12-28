Стартовал прием заказов на кроссовер Jetta VS7

Компания Volkswagen через свой новоиспеченный бюджетный бренд Jetta начал прием заказов в Китае на свой новый кроссовер с индексом VS7. Первые «товарные» автомобили уже добрались до дилеров марки в «Поднебесной», но пока они предназначены только для ознакомительных целей.

Напомним, что официальный дебют нового доступного «паркетника» Jetta VS7 состоялся месяц назад на автосалоне в Гуанчжоу (КНР). Новый 3-рядный кроссовер немецкого бренда разработан на платформе Skoda Karoq, который уже выпускают в России.

Длина Jetta VS7 примерно сопоставима с новым Toyota RAV4, составляя 4624 мм. Ширина автомобиля равна 1841 мм, а высота – 1633 мм. Длина колесной базы – 2730 мм.

Приводит в движение кроссовер 1,4-литровый турбированный агрегат на 150 лошадиных сил, работающий в связке с 6-скоростной автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Привод – только передний.

Полноценные продажи нового Jetta VS7 в Китае стартуют в январе 2020 года. Предварительная стоимость кроссовера – от 92 тысяч 900 юаней или 825 тысяч рублей по текущему курсу.