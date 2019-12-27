Стала известна цена цифровой «приборки» для Lada Vesta

Летом этого года наше издание уже сообщало о том, что для флагмана «АвтоВАЗа» сторонними компаниями разрабатывается цифровая приборная панель. Одной из этих фирм является «группа CMGAISD», которая накануне выложила видеоролик с демонстрацией работы своей «приборки».

По словам разработчиков цифровой приборной панели, вопрос, касающийся технической «начинки» новой «приборки», уже решен. Её дисплей будет матовым, а его разрешение можно будет выбрать в зависимости от бюджета покупателя. Кроме того, авторы приборной панели обещают, что в её интерфейсе будет присутствовать сразу нескольких дизайн-режимов (под «Жигули», Audi и BMW), доступные вне зависимости от модификации и цены.

Окончательная стоимость цифровой «приборки» для Lada Vesta пока не объявлена, но уже понятно, что её ценник составит порядка 15 тысяч рублей.

На тестовый автомобиль новую приборную панель планируется установить до конца текущего года.