Состоялась премьера обновлённого Audi RS5

Компания Audi представила общественности свою обновлённую модификацию купе и лифтбека RS5. Машины получили видоизменённую внешность, однако, ожидаемых фундаментальных изменений, на которые так рассчитывали почитатели, не произошло.

Купе и лифтбек в новой модификации отличаются от актуальной крупной решёткой радиатора, на которой появились изящные тоненькие воздухозаборники. Кроме того, изменилась и форма боковых «юбок». Светодиодная оптика получила затемнённую модификацию.

А вот с технической стороны никаких изменений не произошло. Под капотом этих премиальных автомобилей так и остались работать моторы на 2.9 литра с мощностью в 450 лошадиных сил. Силовые агрегаты сочетаются с коробкой автоматического типа на 8 ступеней. Автомобилям положен полный привод. Стоимость обновлённой версии авто пока держится в тайне.