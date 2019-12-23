Составлен ТОП-10 лучших автомобильных двигателей 2020 года

Американский журнал «WardsAuto World» опубликовал список лучших двигателей 2020 года. В ежегодном рейтинге, несмотря на рост спроса и интереса к гибридам и электромоторам, значится немало классических «многолитровых» атмосферных моторов.

ТОП-10 лучших двигателей по версии американских журналистов возглавляет 3-литровый турбированный агрегат B48, устанавливающийся на BMW M340i. Мощность этого агрегата составляет 387 лошадиных сил при 500 Нм крутящего момента.

На второй строчке оказался 3-литровый гибридный мотор Mercedes-Benz на базе бензинового 367-сильного двигателя M256, работающего в паре с 22-сильным электрическим агрегатом. Данной установкой комплектуется Mercedes-Benz GLE 450 4Matic.

Благодаря топливной экономичности и тихой работе в тройке лидеров оказался 3-литровый двигатель V6 семейства Pentastar. Отдача этого мотора составляет 309 л.с., а максимальный крутящий момент равен 365 Нм. Агрегат устанавливается на пикап Ram 1500.

Четвертая строчка в рейтинге лучших моторов 2020 года досталось 2,3-литровому турбированному мотору Ford мощностью 336 лошадиных сил при 475 Нм крутящего момента, которым комплектуется купе Mustang High Performance. ТОП-5 замкнул дизельный агрегат GMC Duramax, устанавливающийся на пикап Sierra. Его мощность составляет 281 «лошадку».

В десятку лучших двигателей будущего года также вошли: 6,2-литровый V8 LT2 на 502 «лошади» от Chevrolet Corvette Stingray, 2-литровый гибридный мотор i-VTEC от Honda Accord на 215 «сил», электромотор Hyundai Kona Electric на 204 «скакуна», 1,6-литровый турбомотор T-GDI новой Hyundai Sonata на 180 л.с., а также 2-литровый агрегат VC-Turbo, устанавливающийся на Infiniti QX50 и Nissan Altima, мощность которого равна 251 лошадиной силе при 370 Нм момента.