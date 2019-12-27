Снимки российского электрокара «Монарх» уже в сети

В последнее время в интернете ходило немало слухов по поводу нового электрифицированного автомобиля, производством которого занимались в России. Новинка получила название «Монарх», однако создатели ни разу не опубликовали живых фотографий. Теперь ситуация изменилась.

Так, сегодня на просторах интернета были размещены снимки электрокара, который, по всей видимости, транспортируют для дальнейшей доработки. Дело в том, что на фото не видны фары, фонари и кузовные крепления. Помимо этого, сам кузов не окрашен. Хотя, через окна видно, что салон уже укомплектован и там располагается четыре кожаных сидения.

Напомним, что несколько дней назад состоялась официальная презентация первого электрического российского автомобиля. Однако, на это мероприятие привезти самого «виновника торжества» так и не удалось. Оказалось, что разработчики не рассчитались с транспортной компанией, которая должна был осуществлять перевозку новинки.

Напомним, что в основу электрокара положена масштабируемая тележка. В продажу новинка поступит с несколькими вариантами электроустановок и аккумуляторов. Запас хода должен составить от 350 до 500 километров. Вероятнее всего начальный ценник машины составит полтора миллиона рублей. Серийный выпуск должен начаться только через полтора года.